Cenaze törenine, Bayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız , Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Serhat Tezsever ve Mert Dimili, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa 'da, Gemlik Körfezi 'nde düzenlediği turistik gemi turlarıyla tanınan ve "İzzet Kaptan" olarak bilinen İzzet Bayrak'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Vefat eden 'İzzet Kaptan' son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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