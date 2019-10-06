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Bursa'da veresiye vermeyen marketçiye öldüresiye dayak kamerada

50 dakika önce

Bursa'da veresiye vermeyen marketçiye öldüresiye dayak kamerada Veresiye vermeyen market sahibini böyle dövdülerBURSA - Bursa'da bir grup kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü.

Bursa'da veresiye vermeyen marketçiye öldüresiye dayak kamerada

Veresiye vermeyen market sahibini böyle dövdüler

BURSA - Bursa'da bir grup kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay 18.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre akrabaları olan M. M.'den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M. M. Hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir sürfe konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

Bursa'da veresiye vermeyen marketçiye öldüresiye dayak kamerada

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:13 Kaynak: İHA
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Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler
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