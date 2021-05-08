Son dakika haber... Villa bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin süratli seyrederken yoldan çıkıp bahçeye devrildiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bademli Mahallesi eski Mudanya yolunda, Doğan Çakmak kontrolündeki 10 AEN 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine devrildi.

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde, spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil