Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Karacaali Mahallesi'nde bulunan bazı yazlık villalarda hırsızlık olayları meydana geldi.
İhbar üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 zanlının kimliklerini tespit etti.
Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma, zanlıları yakaladı.
Şüphelilerin taksiyle gittikleri villalardan çaldıkları malzemeleri, ilçedeki bazı ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları öğrenildi.
Operasyonda yapılan aramalarda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika