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Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

03.02.2022 16:23
Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Karacaali Mahallesi'nde bulunan bazı yazlık villalarda hırsızlık olayları meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 zanlının kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin taksiyle gittikleri villalardan çaldıkları malzemeleri, ilçedeki bazı ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları öğrenildi.

Operasyonda yapılan aramalarda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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