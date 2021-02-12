Vinçe çarpan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Vinçe çarpan tır devrildi: 1 ölü

12.02.2021 03:08

Bursa'da kontrolden çıkarak öndeki vinçe çarpan tır devrildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da kontrolden çıkarak öndeki vinçe çarpan tır devrildi, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Çevre Yolu'nda Celil Candan yönetimindeki 16 ZY 974 plakalı tır, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, daha sonra aynı istikamette seyreden İbrahim Halil Karar idaresindeki trafo yüklü vinçe çarparak yan yattı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan tır, bariyerlere çarparak yan yatarken, kontrolden çıkan vinç ise refüje çarparak karşı yola geçti.

Tır sürücüsü Celil Candan, kazanın ardından yan yatarak hurdaya dönen araçta sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan Celil Candan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlanırken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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Jandarma, İtfaiye, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vinçe çarpan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vinçe çarpan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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