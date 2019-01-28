Son Dakika Haberleri: Bursa'da Vinçle İş Makinesi Hırsızlığı İddiası

Bursa'da Vinçle İş Makinesi Hırsızlığı İddiası

32 dakika önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir tarladaki iş makinesini vince yükleyerek çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa'da Vinçle İş Makinesi Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir tarladaki iş makinesini vince yükleyerek çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

R.Y, jandarmaya, Karahıdır Mahallesi'nde bir tarlada bulunan kepçesinin çalındığı ihbarında bulundu.

Konuyu araştıran Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş makinesinin, hırsızlık suçundan 16 kaydı bulunan A.K. tarafından bir vince yüklenerek çalındığını belirledi.

Hurdacıya satılan aracın parçalara ayrıldığını da ortaya çıkaran ekipler, A.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:58 Kaynak: AA

Jandarma, Gürsu, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Kafede Çalışan Kadın, KOSGEB Desteğiyle Kendi Pastanesinin Patronu Oldu

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:30:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Vinçle İş Makinesi Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]