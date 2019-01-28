Bursa'da Vinçle İş Makinesi Hırsızlığı İddiası

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir tarladaki iş makinesini vince yükleyerek çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir tarladaki iş makinesini vince yükleyerek çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



R.Y, jandarmaya, Karahıdır Mahallesi'nde bir tarlada bulunan kepçesinin çalındığı ihbarında bulundu.



Konuyu araştıran Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş makinesinin, hırsızlık suçundan 16 kaydı bulunan A.K. tarafından bir vince yüklenerek çalındığını belirledi.



Hurdacıya satılan aracın parçalara ayrıldığını da ortaya çıkaran ekipler, A.K'yi gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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