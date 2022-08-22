Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa 'da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu - Son Dakika

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