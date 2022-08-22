Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu - Son Dakika
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Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu

22.08.2022 11:35

Bursa'da VIP minibüs park halindeyken kaymaya başladı. Sürücü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar banketten düşüp takla atacak aracı tutmayı başarırken o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti. Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

DEVRİLEN MİNİBÜSÜ KADINLAR TUTTU

Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu. Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Faciaya ramak kalmıştı! Takla atmak üzere olan minibüsü kadınlar böyle tuttu

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

YORUMLAR
500
Kadının gücü...Park halindeyken hareket eden VIP minibüsü böyle tuttular Kadının gücü...Park halindeyken hareket eden VIP minibüsü böyle tuttular Bursa'da drift atan grup, mahalleliye uyku uyutmadı Bursa'da drift atan grup, mahalleliye uyku uyutmadı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu - Son Dakika
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