Feci kazayı kadınların müdahalesi önledi! Az kalsın minibüsün altında kalıyorlardı - Son Dakika
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Feci kazayı kadınların müdahalesi önledi! Az kalsın minibüsün altında kalıyorlardı

22.08.2022 11:48

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde VIP minibüs park halindeyken harekete geçti. Sürücüsü altında kalmaktan takla atarak kurtuldu. Minibüsten inme aşamasındaki kadınlar da banketten düşüp takla atacak aracı tutup kazayı engelledi. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücü, eşya indirmek için bagajı açıp el frenini çekmeden VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsün harekete geçti.

YOLCU KADINLAR FACİAYI ÖNLEDİ

Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazayı kadınların müdahalesi önledi! Az kalsın minibüsün altında kalıyorlardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci kazayı kadınların müdahalesi önledi! Az kalsın minibüsün altında kalıyorlardı - Son Dakika
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