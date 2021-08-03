Bursa'da virajı alamayarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa Ankara kara yolu mevkisi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Ahmet Yılmaz (32) idaresindeki 16 YC 079 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak devrildi.

Yaşanan kaza nedeni ile sürücü Ahmet Yılmaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bölgeye gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinin tekerlek kısımlarında soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.