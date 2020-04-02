Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Bursa'da virajlı yolda yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yan yattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine giden Aydın Görü (35) yönetimindeki 16 AOG 11 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil taklalar yaklaşık 20 metre suvrulduktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:00 Kaynak: DHA
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