Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Viyolonsel ve Piyano Resitali" Konseri

Bursa'da "Viyolonsel ve Piyano Resitali" Konseri

1 saat önce

Bursa'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi.

Bursa'da
Bursa'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Flarmoni Derneği tarafından düzenlenen konserde, viyolonsel sanatçısı Marie Hallynck ve piyanist Muhiddin Dürrüoğlu sahne aldı.

Konserde sanatçılar "Prologue", "Serenade", "Largo" ve "Allegro" gibi eserleri birlikte seslendirdi.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Hallynck ve Dürrüoğlu uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:12 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Kültür Sanat
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