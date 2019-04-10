Bursa'da "Viyolonsel ve Piyano Resitali" Konseri
1 saat önce
Bursa'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:12 Kaynak: AA
'da, "Viyolonsel ve Piyano Resitali" konseri gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Flarmoni Derneği tarafından düzenlenen konserde, viyolonsel sanatçısı Marie Hallynck ve piyanist Muhiddin Dürrüoğlu sahne aldı.
Konserde sanatçılar "Prologue", "Serenade", "Largo" ve "Allegro" gibi eserleri birlikte seslendirdi.
Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Hallynck ve Dürrüoğlu uzun süre alkışlandı.
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı