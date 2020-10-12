Bursa'da Vlogger Akademisi başlıyor - Son Dakika

Türkiye'de kurumsal olarak geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören Vlogger Workshop Akademi'ye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Vlogger Akademisi düzenliyor.

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Vlogger Workshop Akademi yapmıştı. Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi takipçi sayıları milyonları aşan ünlü vloggerların katıldığı etkinlik, Bursalı gençlerden büyük ilgi görmüştü. Gençlerin bu ilgisine kayıtsız kalmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, o etkinlikte Vlogger Akademi düzenleyeceklerinin de sözünü vermişti.

Akademi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen; sosyal medyada video içeriği üreten ya da üretmeyi hedefleyen video blogger adaylarına yönelik eğitim programı için 12 Ekim'de (BUGÜN) başlayan başvurular 25 Ekim 2020'de sona erecek. Toplam 15 kişinin katılabileceği eğitimden yararlanmaya hak kazananlar ise 26 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek. 7 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak eğitim programı 4 hafta sonunu kapsayacak şekilde her biri 4 saat süreli, 8 ders gününden oluşacak ve Cumartesi günleri teorik, Pazar günleri ise sahada uygulama eğitimleri verilecek. Vlogger Akademisi'ne katılmak isteyenler başvurularını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin www.bursa.bel.tr adresli resmi web sitesi üzerinden yapabilecek. - BURSA