Bursa'da Vurulduktan Sonra Kanlar İçerisinde Bulunan Flamingo Artık Uçamayacak

Bursa'da vurulduktan sonra kanlar içerisinde bulunan flamingo artık uçamayacak Bursa'nın Karacabey ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu sanılan flamingo, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından veterinere yetiştirildi Tedavisi tamamlanan flamingo sağlığına kavuştu ancak artık...

Bursa'da vurulduktan sonra kanlar içerisinde bulunan flamingo artık uçamayacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde avcılar tarafından vurulduğu sanılan flamingo, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından veterinere yetiştirildi

Tedavisi tamamlanan flamingo sağlığına kavuştu ancak artık uçamayacağı belirtildi



BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde saçmayla vurulduktan sonra kanlar içerisinde kalan flamingo, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kurtarıldı. Karacabey Boğazı'nda bitkin halde ölmek üzereyken bulunan flamingo tedavi edildi. Ancak ölümden dönen sevimli flamingonun artık uçamayacağı bildirildi.

Haftasonu kuş gözlemi yapmak için doğaya çıkan Bursalı Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, deniz kıyısına geldiği sırada uçamayan bir flamingoyu çırpınırken fark etti. Kanadının kırık olduğunu ve hayvanın bitkin düştüğünü fark eden Tüydeş, kuşu yakalamaya çalışsa da dalgalardan dolayı başaramadı. İkinci seferde bitkin düşen kuşu dalgalardan kurtaran Tüydeş kanadındaki yarayı görünce zaman kaybetmeden hayvanı veterinere götürdü.

Ancak gece geç saatlerde kanadındaki bandajı sökülen flamingonun kanadı tekrar kanamaya başlayınca bu kez doktor olan bir arkadaşından yardım istedi. Gece geç saatte flamingonun kanayan yarasına pansuman yapılarak yeniden bandajlandı.

Çevresindeki herkesi seferber ettiğini belirten Alper Tüydeş "İnsanlardan bunun için yardım istediğimde herkes seferber oldu. Gecenin bir yarısı ilaçlarını aldığım eczane, yemeği için karışım hazırlayan lokanta. ve bu sayede bir kuşu ölümden kurtardık çok şükür. Avcıların vurduğunu düşünüyoruz. Denizde uzun süre dalgalarla boğuşmuş. Elime aldığımda ayakta duracak hali yoktu.Tedavisini yapıp kanamasını durduktan sonra besin takviyesi de yapınca zavallı kendine geldi. ilk getirdiğimde ayakta duramıyordu. Şimdi gayet keyfi yerinde. Lokantadan her akşam aldığım karışımla beslenmesini de sağlıyorum. En kısa sürede ona hayatını sürdürebileceği yeni bir yaşam alanı temin etmek istiyorum" dedi.

(AT-İHS-MŞ-G-)

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