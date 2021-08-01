Bursa'da yaban mersini hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından yürütülen çalışma kapsamında üreticiyle buluşturulan yaban mersini hasat edilmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal Tuzla Mahallesi'nde Tarım AŞ'nin bu yıl çiftçiye dağıttığı 225 bin yaban mersini fidanı hasat aşamasına geldi.

Türkiye'nin en büyük toprakta ekili yaban mersini bahçelerinin bulunduğu mahallede hasat edilen meyve, paketlenerek Tarım AŞ desteğiyle pazarlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaban mersiniyle ilgili hedefler belirlediklerini ve bunlara ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Bursa'nın tarım ihracatının 2019'da 270 milyon dolar seviyesindeyken, 2020'de bu rakamın 345 milyon dolara çıktığını bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu rakam, çok daha fazla artacak. Tarıma önem verirsek karşılığını alırız. Yaban mersininde pazar problemi olmadığı gibi yüksek rakamlardan da gidiyor. Öte yandan, bu yıldan itibaren alım garantili sözleşmeler yapacağız. Fide ve fidan dağıtımlarıyla beraber gübre de dağıtacağız. Ürünün üreticiden itibaren değerli satılması için bu hamleleri yapmalıyız. Toprağımızı tanıyıp ona uygun bir üretim yapmalıyız. Toprağın hakkını vererek, işin gereklerini yerine getirmeliyiz."

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün de Türkiye'de 2 bin 128 dekar alanda 1267 ton yaban mersininin üretildiğini belirtti.

Yaban mersini üretiminin, ağırlıklı olarak Bursa, Antalya, Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleştiğini ifade eden Aygün, şu bilgileri verdi:

"Bursa, alan bakımından Türkiye'de ilk, üretim bakımından ise ikinci sırada. Son yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı fidanlar, henüz meyve çağına gelip tam verime yatmadı. Buna rağmen Bursa'da 904 dekarda 264 ton üretim mevcut. Tarım AŞ'nin dağıttığı fidanların üretime geçmesiyle Bursa, Türkiye'de ilk sıraya yükselecektir. Tam verim çağındaki yaban mersini bahçelerinde dekardan 850 ile 1000 kilogram arasında ürün alınabilir. Bu da yaklaşık 50-55 bin lira civarında gelir anlamına geliyor. Bursa, aromatik bitkiler açısından çok büyük potansiyele sahip. Bursa, bunun karşılığını birkaç sene içinde alacaktır."