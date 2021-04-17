Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu - Son Dakika

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

17.04.2021 15:10

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu Osmangazi'den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik Bursa'da yabancı öğrencilerin kurduğu mehter takımı tam not aldı.

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

Osmangazi'den 70 ülkeye bilim, kültür ve kardeşlik

BURSA - Bursa'da yabancı öğrencilerin kurduğu mehter takımı tam not aldı.

Bugün 7 kıtada, yüzlerce ülkeye gerçekleştirdiği ihracat başarısı ile tanınan Bursa, çok anlamlı ve değerli bir mirası da dünyaya ulaştırıyor. 600 yıl boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Türk kültürü, bugün yabancı öğrenciler aracılığı ile dünyanın dört bir yanına bilim, barış, kardeşlik olarak ulaşıyor.

Yüzyıllar boyunca dünyaya barış, huzur ve kardeşlik götüren Osmanlının bu anlayışı, bugün çok özel bir okulda sürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Lisesi, 70 ülkeye bilim, sanat ve kardeşlik götürüyor. Pandemi sürecinde ülkelerine dönmeyerek Türkiye'ye olan gönül borçlarını ödemek için maske ve tıbbı malzeme üreten yabancı öğrenciler, Osmanlı kültürünün önemli bir değeri olan mehter takımı kurarak Türk kültürünü ülkelerine taşıyor.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden 230 öğrenci, kaliteli eğitim almalarının yanı sıra, ülkemizin sahip olduğu manevi ve kültürel değerleri de en güzel şekilde öğreniyor. Okuldaki 25 farklı ülkeden 33 öğrencinin mehter takımı oluşturması da bunun en güzel örneği. Daha önce pandemi döneminde ülkelerine dönmeyerek Türkiye için maske ve solumun aparatı üretmeleri ile gündeme gelen öğrenciler, şimdi de mehter takımı kurarak ülkemizi, kültürümüzü ve manevi değerlerimizi ne kadar çok sevdiklerini ve benimsediklerini tüm dünyaya gösterdi. Öğretmenleri tarafından okul genelinde yapılan bilgilendirme sonrasında mehter takımını öğrenen ve buna ilgi duyan Pakistan, Ürdün, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi farklı ülkeden 33 öğrenci, aldıkları eğitimler sonucunda dünyanın en eski askeri bandolarından biri olan mehter takımının günümüzdeki temsilcilerinden oldu. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından en kaliteli kumaşlarla, bedenlerine uygun olarak dikilen kıyafetleri de giyen öğrenciler, ilk konserlerini de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve okul arkadaşlarına verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yabancı öğrencilerden kurulu mehter takımını çok başarılı bulduğunu ifade etti. Müziğin evrensel olduğunu vurgulayan Dündar, "Bursa, Osmanlı'yı kuran payitaht şehir. Buradan bir barış, sevgi, üç kıtaya yayılmış, 600 sene sürekli barış ortamında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet verilmiş. İşte bu okulda da bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz aynı mantalite ile burada eğitimlerini alıp, ülkelerinin insanlarına hizmetlerini sunmuş olacak. Biz dışarıdan yabancı bir müziği alıp kendi insanımıza, kendi gençlerimize vermiyoruz, kendi müziğimizi, kendi milli tablomuzu yine bu gönül coğrafyamıza göndermiş oluyoruz"

Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu
Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu

Osmangazi, Osmanlı, Bursa, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım İş yerinde patlama! Yaralı arkadaşını kucağında taşıdı İş yerinde patlama! Yaralı arkadaşını kucağında taşıdı Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu         
15:04
Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı         
14:48
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı         
14:21
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü         
13:58
Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı         
13:31
Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti         
12:00
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 15:21:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da yabancı öğrenciler mehter takımı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei