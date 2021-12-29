Bursa'da yabancı uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttükleri bilgisi edinilen Suriye ve Irak uyruklu 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 7 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA
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