Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
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Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları yargılanıyor

06.04.2022 15:59
Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları yargılanıyor

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed S, Saeed S, Ali K.K. ve maktul Halid Ahmed'in eşi ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen Ahmad S, suçsuz olduğunu belirterek, "Araca park yeri baktım bulamadım. Olay yerine Ali ile beraber gittim. Ali'nin elinde silah görmedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Ali K.K. de asıl suçlunun Basel K. olduğunu ileri sürdü.

Olay günü dükkana girdiğini anlatan sanık, "Öldürme veya yaralama niyetim yoktu. Sürekli tabanca taşıyordum. Basel bana, 'Dışarıda bekliyorlar, seni öldürecekler' dedi. Halid ile aramızda anlaşmazlık vardı. Camdan baktım Halid araçtakilere el işareti yaptı. Bu nedenle panikledim, Basel'in söylediği söz aklıma geldi. Dışarı çıkarak hedef gözetmeden ateş ettim." dedi.

Olayla ilgisi olmadığını dile getiren Saeed S. ise tahliyesini istedi.

Maktulün eşi de şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve diğer sanık Mohamad S. hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. (23) ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi (22) Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (31) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da yabancı uyruklu kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları yargılanıyor - Son Dakika


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