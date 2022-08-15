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BURSA - Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Mudanya 'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Son Dakika

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