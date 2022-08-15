Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Son Dakika
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Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

15.08.2022 08:08

Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü.

Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

BURSA - Bursa'da yağış etkili oldu, yollar göle döndü. Mudanya'da etkili olan yağıştan ötürü vatandaşlar zor anlar yaşadı, araçlar yolda kaldı, rögarlar patladı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü - Son Dakika
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