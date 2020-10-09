Yağış nedeniyle Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Yağış nedeniyle Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
09.10.2020 21:47
Yağış nedeniyle Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı.
Yağış nedeniyle Bursa- İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursa-İstanbul yolunda trafik felç oldu.
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları oldu. Yollarda trafiği durma noktasına geldi.
Bursa-İstanbul yolu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. 15 kilometre kuyruk oluşurken, Bursa'nın birçok noktasında alt geçitleri tamamen sular altında kaldı. Bölgede trafik felç oldu.
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