Yağış nedeniyle Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Yağış nedeniyle Bursa- İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursa-İstanbul yolunda trafik felç oldu.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları oldu. Yollarda trafiği durma noktasına geldi.

Bursa-İstanbul yolu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. 15 kilometre kuyruk oluşurken, Bursa'nın birçok noktasında alt geçitleri tamamen sular altında kaldı. Bölgede trafik felç oldu.