Son Dakika Haberleri: Bursa'da yağış uyarısı
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Bursa'da yağış uyarısı

1 saat önce

Bursa'da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

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Bursa'da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada bugün sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı belirtildi. Marmara'nın doğu kesimlerinde ( Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova'nın doğusu) kuvvetli olması beklenen yağışların sel, su baskını, yıldırım, rüzgar ve doluya sebep olabileceği öğrenildi. Yağışların hayatı olumsuz etkilememesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Bursa Valiliği, Bursa, Güncel
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