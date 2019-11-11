Son Dakika Haberleri: BURSA'DA YAĞIŞ VE AŞIRI HIZ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI
Son Dakika Güncel BURSA'DA YAĞIŞ VE AŞIRI HIZ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

BURSA'DA YAĞIŞ VE AŞIRI HIZ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

6 saat önce

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan yağış kazaya neden oldu.

BURSA'DA YAĞIŞ VE AŞIRI HIZ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI, System.String[]

BURSA'da, gece saatlerinde başlayan yağış kazaya neden oldu. Aşırı hızın da etkisiyle kavşağa kontrolsüz giren iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. yönetimindeki 16 V 8521 plakalı araç, yağmurun ve aşırı hızın etkisiyle kontrolden çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen ve süratli olduğu belirtilen Alper U. yönetimindeki 34 GGY 39 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı. Kazada 16 V 8521 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yoldaki araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kza yapan araçlardan detay

-Kaza yerinden detay

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


Osmangazi, Gökdere, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:49 Kaynak: DHA
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