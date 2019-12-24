Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü - Son Dakika

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Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü
6 saat önce
Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü (Havadan görüntülerle)
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü (Havadan görüntülerle)
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