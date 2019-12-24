Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ile Kestel ilçelerinde bulunan ve önemli tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Babasultan ve Boğazköy barajlarında, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesi düştü. Yer yer adacıkların oluştuğu barajlar, DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da, kış mevsiminde gerektiği kadar yağmur yağmaması nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü. İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nın sulanması için yaptırılan Boğazköy Barajı ile Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle su seviyesinde azalma oldu. Geçen yılın Aralık ayında, yüzde 100 doluluk oranının olduğu barajlardaki su seviyesi, bu yıl aynı dönemde yarı yarıya azaldı. Yer yer adacıkların meydana geldiği barajlarda, suların çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı. Barajların son hali, DHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

'ULUDAĞ'A KAR YAĞMADI'

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik , mevsimsel olarak suların en düşük seviyeye indiği zamanlarda olunduğunu söyledi. Çelik, " Uludağ 'a kar yağmadı, barajlarımızdaki su seviyemizin düşmesi bundan kaynaklıdır. Önümüzde uzun bir süre var, kışa daha yeni girdik. Barajların dolacağı umudundayım. Boğazköy Barajı ile ilgili şu anda sıkıntı yok. Dereler orayı dolduruyor ama orada elektrik üretildiği için sürekli suyu salıyorlar. Uludağ'ın dibinde olduğu için sıkıntı yaşamayız. Sıkıntı yaşayabileceğimiz göletler var. Barajların yakınında mesire alanları var. Balıkçılar var, pikniğe gidenler var, barajın üzerine meşrubat paketleri atılıyor. Çevremize sahip çıkmamız lazım. Hepimize görev düşüyor, çevre ile ilgili duyarlı olmamız gerekiyor. Nihayetinde barajı kirlettiğiniz zaman barajdan çıkan suyla üretilenleri tüketiyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

- Bursa