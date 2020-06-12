Bursa'da, yağmur bulutu manzarası - Son Dakika

Bursa'da, yağmur bulutu manzarası

Bursa'da, yağmur bulutu manzarasıBursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da, yağmur bulutu manzarası Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak devam ederken, gökyüzündeki lokal yağmur bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karacabey'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam etti. Bu sırada gökyüzündeki lokal yağmur bulutları, kartpostallık görüntü oluşturdu. Fotoğraflara yansıyan görüntülerde yalnızca bir bölgenin üzerine yağan yağmur, görenleri şaşırttı. GÖRÜNTÜ Gökyüzündeki lokal yağmur bulutları Sadece bir bölgeye yağan yağmur BURSA (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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