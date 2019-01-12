Bursa'da Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü
1 saat önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşiller ve İkizoluk Mahallesi arasındaki yolda göçme meydana geldi.
Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşiller ve İkizoluk Mahallesi arasındaki yolda göçme meydana geldi.
Karayolları ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, camilerden anons yapılarak bu yolun kullanılmaması uyarısı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:20 Kaynak: AA
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