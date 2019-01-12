Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü

Bursa'da Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşiller ve İkizoluk Mahallesi arasındaki yolda göçme meydana geldi.

Bursa'da Yağmur Nedeniyle Yol Çöktü, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşiller ve İkizoluk Mahallesi arasındaki yolda göçme meydana geldi.

Karayolları ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, camilerden anons yapılarak bu yolun kullanılmaması uyarısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Orhaneli, Bursa, Güncel
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