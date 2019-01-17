Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yağmur ve Kar Barajlara Yaradı

Bursa'da Yağmur ve Kar Barajlara Yaradı

1 saat önce

Bursa'da yağmur ve kar barajlara yaradıBURSA - Bursa'da son iki haftadır yağan kar ve yağmur barajlarda su seviyesini artırdı.

Bursa'da yağmur ve kar barajlara yaradı

BURSA - Bursa'da son iki haftadır yağan kar ve yağmur barajlarda su seviyesini artırdı.
Ocak başından beri yağışlar, şehrin içme suyunu karşılayan iki barajın ortalama su seviyesini yüzde 5 oranında artırdı. 15 gün önceyle mukayese edildiğinde iki barajın ortalama su seviyesi yüzde 35'den yüzde 40'a çıkarken, bir haftada şehrin bir aylık su ihtiyacı kadar su depolandı.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58.30, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 24.04 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 40.84 olarak tespit edildi. Toplam kullanılabilir su hacminin ise 27 milyon 159 bin 992 metreküp olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile 2019 yılı Nisan ayı sonlarına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Bursa, Ekonomi
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