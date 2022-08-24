Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi

24.08.2022 16:21
Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi

Bursa'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı kaydırdı.

Bursa'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tırı kaydırdı. Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 35 AJH 413 plakalı tır, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre dururken, tırın kaldırılmasıyla birlikte yeniden yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da tehlikeli yolculuk Bursa'da tehlikeli yolculuk Bursa'da sürücülerin tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada Bursa'da sürücülerin tehlikeli eşya taşımacılığı kamerada
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem var
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement