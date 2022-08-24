Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Orhaneli-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 35 AJH 413 plakalı tır, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre dururken, tırın kaldırılmasıyla birlikte yeniden yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da yağmur beraberinde kazayı da getirdi - Son Dakika

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