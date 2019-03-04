Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyeye Sevk Edildi-yeniden

Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyeye Sevk Edildi-yeniden

1 saat önce

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu adliyeye sevk edildi-yeniden(Tür: Yurt)

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu adliyeye sevk edildi-yeniden

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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