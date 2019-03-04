Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyede (2)

Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyede (2)

28 dakika önce

TUTUKLANDIBursa'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı İbrahim T.

Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Bursa'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı İbrahim T., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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