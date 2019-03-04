Bursa'da Yakalanan Deaş'ın Bölge Sorumlusu Adliyede (2)

TUTUKLANDIBursa'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı İbrahim T.

TUTUKLANDI



Bursa'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı İbrahim T., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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