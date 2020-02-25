Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin eşi ve oğlu adliyede - Son Dakika
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Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin eşi ve oğlu adliyede

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu şüphelinin, Kocaeli'de gözaltına alınan eşi ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin eşi ve oğlu adliyede, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriye uyruklu şüphelinin, Kocaeli'de gözaltına alınan eşi ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Bursa'ya getirilen Y.A.A'nın eşi B.A. ve oğlu V.E'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar daha sonra adliyeye getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. ile bir gün sonra yakalanan diğer oğlu K.E. için ise ek gözaltı süresi talep edildiği öğrenildi.

Operasyonlar

Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren Y.A.A'nın İnegöl ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı. Polisin aynı ilçede 18 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda da Y.A.A'nın, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E. yakalanıp Bursa'ya getirilmişti.

Kocaeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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