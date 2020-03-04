Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu tutuklandı.

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu tutuklandı.

Suriye uyruklu "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. (50) ile oğlu K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Bursa'ya getirilen Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Operasyonlar


Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren Y.A.A'nın İnegöl ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşmıştı.


Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı. Polisin aynı ilçede 18 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda da Y.A.A'nın, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. gözaltına alınmıştı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E. yakalanıp Bursa'ya getirilmişti.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler

Son Dakika Haberleri
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]