Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi

20.05.2022 09:52

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'lı yabancı uyruklu 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'lı yabancı uyruklu 3 terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen bu kişilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist gözaltına alınmıştı.

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi

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Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2 BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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