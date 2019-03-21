Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist İnterpol'e Teslim Edildi

Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist İnterpol'e Teslim Edildi

1 saat önce

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek İnterpol'e teslim edildi.

Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist İnterpol'e Teslim Edildi, System.String[]
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek İnterpol'e teslim edildi. Suriye'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

İNTERPOL'E TESLİM EDİLDİ

A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na tercüman eşiliğinde verdiği ifadenin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada sınırdışı işlemleri tamamlanan A.A.M., İnterpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü. Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde aktif görev aldığı belirtilen A.A.M.'nin, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da bir evde saklandığı daha sonra sahte kimlik ile Bursa'ya geldiği öğrenildi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

Türkiye, Bursa, Güncel
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