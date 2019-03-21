Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Interpol'e Teslim Edildi
1 saat önce
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildiBursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek Interpol'e teslim edildi.
Bursa
'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan
asıllı Danimarka
vatandaşı A.A.M., Türkiye
'den sınırdışı edilerek Interpol'e teslim edildi. Suriye
'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin Türkiye'ye girdikten sonra Hatay
'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım
ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
İNTERPOL'E TESLİM EDİLDİ
A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
'na tercüman eşiliğinde verdiği ifadenin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada sınırdışı işlemleri tamamlanan A.A.M., Interpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü. Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde aktif görev aldığı belirtilen A.A.M.'nin, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da bir evde saklandığı daha sonra sahte kimlik ile Bursa'ya geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
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