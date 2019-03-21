Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Interpol'e Teslim Edildi

Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Interpol'e Teslim Edildi

1 saat önce

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi(ARŞİV)(YENİDEN)(Tür: Yurt)

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi(ARŞİV)(YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:54 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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