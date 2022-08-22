Kazada otobüs şoförü Serkan A. ile A.Ç ve M.Ş ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik açıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da şehir içi otobüs arıza yapan kamyonete çarptı: 21 yaralı - Son Dakika

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