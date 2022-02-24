Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

24.02.2022 11:11

Bursa'da kaçak sigara imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak sigara imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde M.Ç'ye ait depoda sigara üretiminde kullanılan çok sayıda bandrolsüz makaron bulunduğunu tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen ekiplerin baskın düzenlediği depoda 2 milyon 910 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve M.F.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi Sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon: 1 gözaltı Sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Sigara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaklaşık 3 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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