Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.



Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Derekadı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hikmet Sert'in (61) evinin kapısının açık olduğunu gören komşuları merak edip ikamete gitti. Eve gittiklerinde yaşlı adamın cansız bir şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hikmet Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Sert'in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - BURSA