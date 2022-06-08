Cesedin bu adreste bir süredir yalnız yaşayan Hatice Arslan 'a (44) ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.