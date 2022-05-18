Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika
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Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü

18.05.2022 11:07

Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da müdahil olunca, tekmeler tokatlar havada uçuştu.

Bursa'da 2 kişi arasında 'yak bakma' meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü.

3 KİŞİ TARTIŞTIKLARI ŞAHSI DÖVDÜ

3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi. Kavga anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü - Son Dakika
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