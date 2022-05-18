Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

18.05.2022 10:30

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

BURSA - Bursa'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında 'yak bakma' meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan birinin arkadaşları da gelince ortalık meydana muharebesine döndü. 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi acımasızca dövdüler. Bu anları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı son buldururken yaralanan kişi tedavi olmayı kabul etmedi.

Kavga anı saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
500
Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü Son dakika haberi! Bursa'da polis memurunu şehit eden sanık yeniden yargılanıyor Son dakika haberi! Bursa'da polis memurunu şehit eden sanık yeniden yargılanıyor Son Dakika | Mimar İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis istemi Son Dakika | Mimar İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis istemi
Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 'yan bakma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement