Bursa'da "yan baktın" kavgası - Son Dakika
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Bursa'da "yan baktın" kavgası

03.05.2022 09:31
Bursa'da "yan baktın" kavgası

Bursa'da 2 kişi arasında "yan baktın" meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı.

Bursa'da 2 kişi arasında "yan baktın" meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında "yan baktın" meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tesadüfen oradan geçen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek güçlükle tarafları ayırdı. Kavga eden 2 kişi polis merkezine götürüldü. - BURSA

Bursa'da yan baktın kavgası
Bursa'da yan baktın kavgası
Bursa'da yan baktın kavgası
Bursa'da yan baktın kavgası
Bursa'da yan baktın kavgası

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Atatürk Caddesi, Cep Telefon, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'yan baktın' kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "yan baktın" kavgası - Son Dakika
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