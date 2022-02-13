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Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi

13.02.2022 10:55
Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da dengesiz yüklenen tır ana yolda dorsesi yan şekilde gitti.

Bursa'da dengesiz yüklenen tır ana yolda dorsesi yan şekilde gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle tırın gidişini izlediler.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevreyolu'nda kameralara takıldı. Edinilen bilgiye göre, dengesiz yüklenen dorse ana yolda yan şekilde giderek faciaya davetiye çıkarttı. O anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Eğik şekilde seyreden tırın görüntülerinin altına "boynu bükük tır" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı. - BURSA

Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi
Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi

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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yan giden dorse görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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