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Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

23.12.2021 22:05

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdiBURSA Bursa'da aksı kırılan otobüs ana yolda yan yan gitti.

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

BURSA Bursa'da aksı kırılan otobüs ana yolda yan yan gitti. Diğer sürücüler ise şaşkın gözlerle otobüsün gidişini izlediler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde daha sonra ise yakın çevre yolunda kameralara takıldı. Edinilen bilgiye göre, aksı kırılan bir otobüs ana yolda faciaya davetiyeye çıkartarak ilerledi. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Otobüs ise diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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