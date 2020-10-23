Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

23.10.2020 09:53
Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı, System.String[]

Bursa'da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bursa'da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kamyonet 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla kaldırıldı.

Olay, Uludağ'ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi.

Yokuş aşağıya inmeye çalışan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yan yattı. Sokağın girişini kaptan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kepçe yardımıyla 2 saat süren çalışmalar sonucu kaldırılarak yoldan çekildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

Osmangazi, Kamyonet, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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