Bursa'da yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk ÇOKİM'de koruma altına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yanan evde ayağından zincirlenmiş halde bulunan çocuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimince (ÇOKİM) koruma altına alındı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, olayın yaşanmasının ardından Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuya müdahil oldu.

Çocuğun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatıldı. Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uzman ekipleri konuyu yakın takibe aldı.

Şu an ÇOKİM'de koruma altında bulunan 10 yaşındaki çocukla ilgili mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler devam edecek.

Olay

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dün yangın çıkmış, eve giren itfaiye ekipleri ayağından yere zincirle bağlanmış bir çocukla karşılaşmış, yangından yaralı kurtarılan çocuk, Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.