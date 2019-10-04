Son Dakika Haberleri: Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi (2)
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Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi (2)

1 saat önce

2 HEKTARLIK ALAN YANDIBursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi (2), System.String[]

2 HEKTARLIK ALAN YANDI
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ormanlıkta dün akşam çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede hasar tespit çalışması yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.


Gürsu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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