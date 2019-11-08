Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-ek
6 saat önce
Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-EK(GÜVENLIK KAMERASI SESLİ)
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-EK(GÜVENLIK KAMERASI SESLİ)
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