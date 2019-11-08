Son Dakika Haberleri: Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-ek
Son Dakika Güncel Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-ek

Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-ek

6 saat önce

Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-EK(GÜVENLIK KAMERASI SESLİ)

Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-EK(GÜVENLIK KAMERASI SESLİ)

Bursa'da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı-ek

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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