Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yangın: 1 Ölü

Bursa'da Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki evde bulunan doğal gaz sobasının perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki evde bulunan doğal gaz sobasının perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü.

Yeşilova Mahallesi 6. Aksu Sokak'ta Serpil Öncü'ye ait evde bulunan ve aşırı ısınan doğal gaz sobası yakınındaki perdeyi tutuşturdu. Çıkan yangında Serpil Öncü'nün zihinsel ve bedensel engelli kardeşi Semih Yelbeyi (27) sobanın bulunduğu odada mahsur kaldı.

Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan ve sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yelbeyi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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