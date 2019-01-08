Bursa'da Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa
'nın Büyükorhan
ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Karalar
köyünde ikamet eden Seniye Yavuz'a (86) ait tek katlı evde yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları kapıyı açamadıkları için camı kırarak içeri girdi. Yavuz, komşuları tarafından baygın halde bulundu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Yavuz'un dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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